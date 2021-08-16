

Турция готова помочь в эвакуации граждан Грузии из Кабула

16.08.2021 13:14





«МИД, совместно с администрацией правительства, по поручению премьер-министра, ведет активную работу по возвращению граждан Грузии из Афганистана», — заявил заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили.



Как отметил замминистра, они не смогли прибыть в аэропорт ночью, поскольку обстановка в Кабуле была напряженной, поэтому предпочли остаться на базе.



«Сейчас мы работаем над доставкой наших граждан с базы в аэропорт Кабула. Турецкая сторона подтвердила готовность помочь нам доставить их в аэропорт Кабула на бронемашинах. Эта операция проходит в данный момент, и мы надеемся, что в ближайшее время они будут доставлены в аэропорт Кабула, откуда наши партнеры также обеспечат их возвращение в Грузию. Вместе с тем, принято решение, что правительство Грузии направит отдельный борт для их доставки в Грузию. Соответственно, наш самолет вылетит в Кабул и обеспечит их прилет», — заявил Александр Хвтисиашвили.



По его словам, находящиеся в Афганистане граждане Грузии являются бывшими военнослужащими и работают в частном секторе. В частности, 17 граждан работают в канадской компании и шесть — в американской.





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