Мое послание будет для европейских партнеров, чтобы они не умаляли то, что Россия испытывает в Грузии и это гибридная война – нарратив, который до сих пор казался невозможным, неожиданно становится возможным из-за огромной пропаганды, социальных сетей, искусственного интеллекта, - об этом заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили во время панельной дискуссии на Варшавском форуме по безопасности.

«За 70 лет у нас накопился большой опыт в связи с российской пропагандой. Мы знаем, как отличать пропаганду от реальности и правды. Однако я очень удивлена тем фактом, что у пропаганды до сих пор есть какое-то влияние. Не хочу придавать этому влиянию излишнее значение, но оно налицо. Больше всего меня впечатлило и что является последней фазой пропаганды, это изменение исторического нарратива, когда в Грузии мы слышим, что Георгиевским трактатом, посредством которого Российской империи удалось упразднить государственность Грузии, монархию и церковь, Россия спасла нас от остального мира. Тот факт, что часть людей повторяет это, вызывает такую же тревогу, как и понятие того, что в Германии могут быть группы, я не могу назвать их партиями, которые говорят, что два государства лучше, чем одно.

Нарратив, который до сих пор казался невозможным в странах, имевших столь прямой опыт, внезапно становится возможным из-за огромной пропаганды, социальных сетей, искусственного интеллекта, распространения большого количества пропаганды по телевидению, из-за малого числа или фактического недостатка свободных оппозиционных СМИ. Особенно тревожно это за пределами городов, среди населения, которое менее открыто для внешней информации. Мое послание будет для европейских партнеров, чтобы они не умаляли то, что Россия испытывает в Грузии и это гибридная война», - заявила Саломе Зурабишвили.