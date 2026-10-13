Венецианская комиссия опубликовала заключение по нескольким законам, принятым парламентом Грузии.

В частности, заключение касается закона «О грантах», Органического закона «О политических объединениях граждан», Уголовного кодекса и связанных с ними нормативных актов, принятых парламентом Грузии 4 марта 2026 года.

Заключение было подготовлено по просьбе председателя Комитета ПАСЕ по мониторингу Эльвиры Ковач.

Докладчиками по заключению Венецианской комиссии выступили Хердис Кьерульф Торгейрсдоттир, Златко Кнежевич и Франсуа Сенерс.

Согласно документу, докладчики провели онлайн-встречи с представителями международного сообщества, внепарламентских политических групп и организаций гражданского общества.

По их информации, представители правительства и парламентского большинства отказались от встречи с делегацией Венецианской комиссии. От встречи также отказались Агентство по управлению государственными грантами и Государственная служба аудита.

При этом Венецианская комиссия выразила благодарность представительству Совета Европы в Грузии за организацию онлайн-встреч.

В документе говорится, что Венецианская комиссия оценила поправки к закону «О грантах», Органическому закону «О политических объединениях граждан», Уголовному кодексу, а также к связанному с ними законодательству, принятые парламентом Грузии 4 марта 2026 года.

Комиссия вновь ссылается на своё заключение 2025 года, в котором отмечалось, что «законодательные изменения создавали риск подрыва верховенства права, гражданского пространства и демократических свобод». Тогда комиссия призвала отменить эти изменения.

Согласно заключению комиссии за 2025 год, любое будущее законодательство по этим вопросам должно разрабатываться в рамках системного и инклюзивного законодательного процесса.

По заявлению Венецианской комиссии, после публикации заключения 2025 года ситуация в Грузии ещё больше ухудшилась.

«Законодательные изменения от 4 марта 2026 года существенно расширяют ограничительную правовую систему регулирования гражданского общества, политического участия и иностранного финансирования в Грузии. Вместо устранения опасений, высказанных в предыдущих заключениях, они ещё больше усиливают контроль со стороны правительства, расширяют сферу ограничений и укрепляют законодательную базу посредством предоставления широких полномочий по надзору и введения уголовных санкций», — говорится в заключении.

В заключении также отмечается, что введённые в стране ограничения нарушают международные стандарты в области прав человека. Комиссия призывает власти пересмотреть применение уголовно-правовых норм.

«Венецианская комиссия считает, что в их нынешнем виде ограничения, налагаемые на физических лиц, вызывают серьёзную обеспокоенность с точки зрения международных стандартов в области прав человека. Комиссия настоятельно рекомендует властям пересмотреть применение уголовных санкций за нарушение процедур и обязательств, предусмотренных законом «О грантах», а также за действия, связанные с «политическими вопросами, имеющими отношение к Грузии», деятельностью иностранных юридических лиц или сделками, которые квалифицируются как направленные на обход режима регулирования грантов. Если власти всё же решат сохранить подход, предусматривающий применение уголовных санкций, то как минимум необходимо обеспечить, чтобы уголовная ответственность ограничивалась случаями, в которых она строго необходима и соразмерна», — говорится в документе.

Кроме того, согласно заключению Венецианской комиссии, нормативно-правовая база, регулирующая указанные законы, не обеспечивает достаточной правовой определённости и предсказуемости. В заключении отмечается, что такие ключевые понятия, как «грант», «деятельность, связанная с политическими вопросами», «организация, представляющая интересы иностранного государства» и «лицо, имеющее заявленную партийно-политическую цель», а также формулировки «создание восприятия нелегитимности» и «нанесение ущерба интересам государства» определены чрезмерно широко и содержат неточные термины, что создаёт правовую неопределённость.

«Эти понятия нуждаются в уточнении и более узком определении. Венецианская комиссия также считает, что в будущем процесс принятия законодательства в Грузии должен быть инклюзивным, чтобы обеспечить его легитимность и всеобщую поддержку. Процесс рассмотрения и принятия законопроектов должен предусматривать обсуждения с участием всех соответствующих заинтересованных сторон, за исключением случаев применения ускоренных процедур», — говорится в заключении.

Согласно документу, Венецианская комиссия убеждена, что упомянутое выше законодательство не направлено на защиту суверенитета Грузии и политических партий от иностранного влияния и вмешательства. По мнению комиссии, напротив, оно вводит несоразмерные и ненужные ограничения фундаментальных прав и политических свобод граждан Грузии, в частности свободы объединений и свободы выражения мнения, а также препятствует формированию политической оппозиции и её дальнейшему существованию. Венецианская комиссия также выразила сожаление в связи с тем, что «власти Грузии не пожелали принять участие в подготовке данного заключения, однако сама комиссия остаётся открытой для диалога».