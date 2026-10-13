Денежная помощь по беременности, родам, а также по уходу за ребенком, не будет подлежать аресту и исполнению

Денежная помощь, выплачиваемая из бюджета за период оплачиваемого отпуска по беременности и родам, а также по уходу за ребёнком, не будет подлежать аресту и, в результате, исполнению.

В связи с этим парламент принял в первом чтении поправки в закон «Об исполнительном производстве» - 80 голосами, единогласно. Авторами и инициаторами законопроекта выступили депутаты «Грузинской мечты».

Согласно постановлению правительства, общий размер денежной помощи, выплачиваемой за период оплачиваемого отпуска по беременности, родам и по уходу за ребёнком, установлен в размере не более 2 000 лари.

В случае принятия законодательных поправок, в ходе исполнительного производства в отношении беременной/родителя-должника денежные средства выплаченные государством за декретный отпуск, останутся неприкосновенными.