|
|
|
В знак протеста 86 ресторанов прекратят сервис доставки на 24 часа
29.01.2021 11:52
В знак протеста завтра в Тбилиси 86 ресторанов прекратят сервис доставки на 24 часа, — об этом Первому каналу Грузии сообщил глава Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе.
«Из-за локдауна страна находится на грани социального взрыва. Бизнесы разоряются. Царит тотальная безработица. Никаких эффективных шагов по преодолению проблем не видно. Поскольку правительство страны неверно оценивает существующие проблемы и напоминает нам, что мы можем использовать услугу доставки, в знак протеста мы отказываемся от услуги доставки и онлайн-сервиса в течение одного дня», — говорится в заявлении Ассоциации рестораторов.
При этом, как поясняют в ассоциации, завтра они присоединятся к акции протеста перед зданием канцелярии правительства.
«Завтра, в 15:00, мы присоединимся к мирной акции протеста перед Государственной канцелярией. Мы надеемся, что население с пониманием отнесется к нашему шагу, вызванному крайним отчаянием», — говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна