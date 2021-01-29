

В знак протеста 86 ресторанов прекратят сервис доставки на 24 часа

29.01.2021 11:52





В знак протеста завтра в Тбилиси 86 ресторанов прекратят сервис доставки на 24 часа, — об этом Первому каналу Грузии сообщил глава Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе.



«Из-за локдауна страна находится на грани социального взрыва. Бизнесы разоряются. Царит тотальная безработица. Никаких эффективных шагов по преодолению проблем не видно. Поскольку правительство страны неверно оценивает существующие проблемы и напоминает нам, что мы можем использовать услугу доставки, в знак протеста мы отказываемся от услуги доставки и онлайн-сервиса в течение одного дня», — говорится в заявлении Ассоциации рестораторов.



При этом, как поясняют в ассоциации, завтра они присоединятся к акции протеста перед зданием канцелярии правительства.



«Завтра, в 15:00, мы присоединимся к мирной акции протеста перед Государственной канцелярией. Мы надеемся, что население с пониманием отнесется к нашему шагу, вызванному крайним отчаянием», — говорится в заявлении.





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