

В Грузии выявили около 50 случаев заражения британским штаммом коронавируса

23.03.2021 14:54





Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что в Грузии зарегистрировано до 50 случаев заражения штаммом британского коронавируса.



Он также отметил, что ожидается увеличение распространения этого штамма в Грузии, поскольку он широко распространен в Европе. По словам Гамкрелидзе, все вакцины, разрешенные в настоящее время против коронавируса, эффективны против британского штамма.



Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Великобритании осенью 2020 года, хотя его распространение началось в декабре. Обнаруженная мутация уже подтверждена в более чем 30 странах по всему миру. По имеющимся на сегодняшний день данным британский штамм коронавируса распространяется быстрее обычного типа, но не влияет на тяжесть заболевания.





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