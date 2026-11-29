На отборочном этапе чемпионата мира сборная Грузии приняла дома Португалию и одержала победу со счетом 92:78.

26 ноября наша команда провела тяжелый матч в Греции, победив в овертайме 92:88. После этого на восстановление сил у нее было всего два дня. Даже с учетом этого фактора ожидалось, что с Португалией легкого матча не будет, тем более что и соперник был не из слабых. Ведь Португалия в этом отборе победила и Испанию, и Украину, и Грецию.

Так же, как и во встрече, прошедшей в Португалии, в первой половине матча Грузия и на этот раз отставала от соперника на 10 очков. Однако в третьем периоде благодаря результативности Рида и Мерквиладзе сократила разницу до большого перерыва до 4 очков — 38:42.