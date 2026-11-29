Сборная Грузии по баскетболу победила Португалию в отборе на ЧМ
На отборочном этапе чемпионата мира сборная Грузии приняла дома Португалию и одержала победу со счетом 92:78.
26 ноября наша команда провела тяжелый матч в Греции, победив в овертайме 92:88. После этого на восстановление сил у нее было всего два дня. Даже с учетом этого фактора ожидалось, что с Португалией легкого матча не будет, тем более что и соперник был не из слабых. Ведь Португалия в этом отборе победила и Испанию, и Украину, и Грецию.
Так же, как и во встрече, прошедшей в Португалии, в первой половине матча Грузия и на этот раз отставала от соперника на 10 очков. Однако в третьем периоде благодаря результативности Рида и Мерквиладзе сократила разницу до большого перерыва до 4 очков — 38:42.
После этого последовал рывок грузинской команды 17:0, после чего сборная Грузии получила преимущество в 11 очков. Португалия же не давала увеличить разницу. В четвертом периоде наша команда постоянно была впереди, хотя португальцы сокращали разницу и до 5 очков.
Однако благодаря трехочковым Санадзе и Мерквиладзе за 3 минуты до конца матча Грузия вышла вперед 83:70. После этого Португалия допускала ошибку за ошибкой и уже не смогла остановить грузинских баскетболистов, воодушевленных полными трибунами. 92:78 в пользу Грузии.
Больше всех в составе «крестоносцев» — 22 очка — набрал Маркис Рид, 17 очков было у Александра Мерквиладзе, 14 — у Торнике Шенгелии, 12 — у Дуды Санадзе, 15 — у Рати Андроникашвили.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Золото древней Колхиды: новые археологические находки в Аджарии
Археологические исследования 2026 года на древних могильниках Пичвнари и Махвилаури принесли новые находки золотых украшений. Их художественное…
Грузинские эмигранты провели акцию в Вашингтоне
В связи со 2-й годовщиной проходящих в Грузии непрерывных проевропейских акций улица была перекрыта и в столице США. Грузинские эмигранты провели…
Джикич назвал состав сборной Грузии на матч с Португалией
Главный тренер мужской национальной сборной Грузии по баскетболу Александар Джикич объявил заявку из двенадцати игроков в преддверии матча четвертого…
Лаша Деисадзе: Патриарх России до сих пор не выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Авраама
В эти дни в четырех автокефальных православных церквях скончались митрополиты: в Антиохийском патриархате — митрополит Георгий (Ходр), в Грузинском…
Между болельщиками «Бешикташа» и «Хапоэль Беэр-Шева» произошла перепалка в Батумском аэропорту
В Батумском международном аэропорту во время вылета произошла словесная перепалка между болельщиками турецкого футбольного клуба «Бешикташ» и…
Федерация футбола требует дисквалификации изнасилованной девушки и поддерживающих ее футболисток
Федерация футбола Грузии требует от дисциплинарного комитета условной дисквалификации в матчах следующего сезона для женского футбольного клуба…