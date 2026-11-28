Джикич назвал состав сборной Грузии на матч с Португалией
Главный тренер мужской национальной сборной Грузии по баскетболу Александар Джикич объявил заявку из двенадцати игроков в преддверии матча четвертого тура второго этапа отборочного цикла чемпионата мира 2027 года против команды Португалии. Встреча пройдет в Тбилиси на Арене Коркия — Джорджикия, начало игры запланировано на 19:30.
После победы над сборной Греции сербский специалист сохранил состав без изменений. В заявку на предстоящую игру против Португалии включены следующие баскетболисты:
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Александр Мерквилидзе
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Маркис Рид
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Рати Андроникашвили
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Каха Джинчарадзе
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Георгий Кобахидзе
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Вили Исиани
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Дуда Санадзе
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Георгий Корсантия
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Георгий Турдзиладзе
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Александр Певадзе
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Торнике Шенгелия
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Георгий Очхикидзе
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