Главный тренер мужской национальной сборной Грузии по баскетболу Александар Джикич объявил заявку из двенадцати игроков в преддверии матча четвертого тура второго этапа отборочного цикла чемпионата мира 2027 года против команды Португалии. Встреча пройдет в Тбилиси на Арене Коркия — Джорджикия, начало игры запланировано на 19:30.

После победы над сборной Греции сербский специалист сохранил состав без изменений. В заявку на предстоящую игру против Португалии включены следующие баскетболисты: