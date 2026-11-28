Грузинские эмигранты провели акцию в Вашингтоне
В связи со 2-й годовщиной проходящих в Грузии непрерывных проевропейских акций улица была перекрыта и в столице США.
Грузинские эмигранты провели акцию с целью солидарности и поддержки соотечественников. В Вашингтоне, у «Меридиан Хилл парка», собрались проживающие в различных штатах США грузины. На месте они вместе изготовили протестные баннеры, запаслись флагами Грузии, США и Украины и провели шествие в направлении посольства США в Грузии.
Во время шествия десятки грузинских эмигрантов перекрыли 16-ю улицу Вашингтона.
Они благодарят находящихся в Грузии соотечественников, которые уже два года непрерывно борются за защиту европейского будущего страны.
«Сегодня мы собрались в Вашингтоне, проживающие в Америке грузины, для того, чтобы выразить нашу поддержку нашим согражданам, единомышленникам в Грузии, которые уже два года стоят на улице и стойко оказывают сопротивление режиму русского олигарха. Огромное спасибо всем тем, кто делает хотя бы минимум для того, чтобы будущее Грузии было светлым, определенным, нероссийским. Разумеется, наше очень большое уважение и почтение тем людям, узникам совести, которые находятся в тюрьме, которые пожертвовали самой большой ценностью — своей свободой, ради нас и ради Грузии. Большое спасибо им и поздравляю всех, кто вышел и кто выйдет», — заявила Тамар Лолуа.
«Я вышел на марш, чтобы выразить солидарность с моими соотечественниками, которые два года уже непрерывно выходят и выражают протест против закрытия пути в Европу нашим правительством. Грузия — это Европа, и мы вместе с соотечественниками будем бороться до конца, чтобы Грузия стала неотъемлемой частью Европы», — говорит Картлос Канкадзе.
По прошествии двух лет со дня заявления Ираклия Кобахидзе от 28 ноября 2024 года в Тбилиси проводятся протестные шествия и акция. Граждане и политические группы собрались в 19:00 в трех различных [локациях]. В эти минуты все три марша уже на площади Свободы. Спустя 2 года после начала непрерывного протеста на улицу вышли десятки тысяч граждан.
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