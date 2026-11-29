Золото древней Колхиды: новые археологические находки в Аджарии
Археологические исследования 2026 года на древних могильниках Пичвнари и Махвилаури принесли новые находки золотых украшений. Их художественное исполнение свидетельствует о высоком уровне ювелирного мастерства в античную эпоху.
Тонкая обработка металла, изящные формы и проработанные детали позволяют оценить не только мастерство древних ювелиров, но и эстетические представления общества того времени.
Особое значение имеет Пичвнари, расположенный в Кобулетском муниципалитете. Этот археологический комплекс известен следами взаимодействия колхской и греческой культур. Находки из местных захоронений помогают изучать торговые связи, ремёсла и погребальные традиции древнего населения Восточного Причерноморья.
Махвилаури дополняет эту картину, сохраняя свидетельства более ранних этапов истории региона.
Золотые изделия являются не просто украшениями, а материальными свидетельствами развитой культуры и технологий древней Колхиды. Каждая такая находка помогает точнее восстановить прошлое Аджарии и её место в истории античного мира.
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