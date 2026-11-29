Археологические исследования 2026 года на древних могильниках Пичвнари и Махвилаури принесли новые находки золотых украшений. Их художественное исполнение свидетельствует о высоком уровне ювелирного мастерства в античную эпоху.

Тонкая обработка металла, изящные формы и проработанные детали позволяют оценить не только мастерство древних ювелиров, но и эстетические представления общества того времени.

Особое значение имеет Пичвнари, расположенный в Кобулетском муниципалитете. Этот археологический комплекс известен следами взаимодействия колхской и греческой культур. Находки из местных захоронений помогают изучать торговые связи, ремёсла и погребальные традиции древнего населения Восточного Причерноморья.