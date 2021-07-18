

В Грузии полностью вакцинированы 129 769 человек

18.07.2021 19:26





Согласно информации Национального центра контроля заболеваний Грузии, по данным на 18 июля, в стране в общей сложности полностью вакцинированы 129 769 человек.



«Для того чтобы забронировать прививку посетите booking.moh.gov.ge или позвоните на номер 1522», - говорится в информации.



Напомним, что вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. За этот период в стране прививки делались вакцинами: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovak.



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