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В Грузии полностью вакцинированы 129 769 человек


18.07.2021   19:26


Согласно информации Национального центра контроля заболеваний Грузии, по данным на 18 июля, в стране в общей сложности полностью вакцинированы 129 769 человек.

«Для того чтобы забронировать прививку посетите booking.moh.gov.ge или позвоните на номер 1522», - говорится в информации.

Напомним, что вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. За этот период в стране прививки делались вакцинами: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovak.

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