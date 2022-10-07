

Турция поставит Грузии бронетранспортеры стандарта НАТО

07.10.2022 11:54





Грузия получит из Турции новые бронетранспортеры стандарта НАТО. Об этом сообщает Минобороны Грузии.



Как указало ведомство, между Минобороны Грузии и компанией ASFAT функционирующей при Министерстве национальной обороны Турецкой Республики подписано соглашение, на основании которого в Грузию будут поставлены новые бронетранспортеры повышенной проходимости.



«Оснащение Сил обороны Грузии указанными бронетранспортерами внесет значительный вклад в укрепление обороноспособности Грузии и углубление сотрудничества между Турцией и Грузией», — говорится в сообщении министерства.



Данные о модели и количестве бронетранспортеров в заявлении МО Грузии отсутствуют.



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