

Илия II встретился с председателем Управления мусульман Кавказа

22.07.2022 23:32





В Патриархии Грузии состоялась встреча Католикоса-Патриарха Илии II с председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде. Двух духовных лидеров связывает давняя дружба. На встрече еще раз были подчеркнуты дружеские отношения между азербайджанским и грузинским народами.



Патриарх Грузии наградил председателя Управления мусульман Кавказа специальной наградой Апостольской Православной Церкви Грузии – «Орденом Дружбы» за выдающийся вклад в укрепление дружественных отношений между грузинским и азербайджанским народами.



По благословению Католикоса-Патриарха Грузии, на встрече владыка Шио поднял вопрос об открытии Грузинской епархии для проживающих в Азербайджане грузин, а также затронул на встрече тему Давид-Гареджи.



На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии и другие члены делегации.



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