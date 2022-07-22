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Илия II встретился с председателем Управления мусульман Кавказа
22.07.2022 23:32
В Патриархии Грузии состоялась встреча Католикоса-Патриарха Илии II с председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде. Двух духовных лидеров связывает давняя дружба. На встрече еще раз были подчеркнуты дружеские отношения между азербайджанским и грузинским народами.
Патриарх Грузии наградил председателя Управления мусульман Кавказа специальной наградой Апостольской Православной Церкви Грузии – «Орденом Дружбы» за выдающийся вклад в укрепление дружественных отношений между грузинским и азербайджанским народами.
По благословению Католикоса-Патриарха Грузии, на встрече владыка Шио поднял вопрос об открытии Грузинской епархии для проживающих в Азербайджане грузин, а также затронул на встрече тему Давид-Гареджи.
На встрече присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии и другие члены делегации.
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