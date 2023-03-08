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Спецназ освободил улицу Читадзе от участников акции с помощью водометов


08.03.2023   00:11


Сотрудники спецназа разогнали водометом участников акции, находившихся около улицы Читадзе.

Они полностью заняли улицу Читадзе.

Кроме того, правоохранители задержали нескольких участников акции.

Среди пострадавших есть и представители СМИ, которым сотрудники скорой помощи оказывают первую помощь.

Позже участники акции вернулись на территорию, и представители отряда спецназначения еще несколько раз применили против них слезоточивый газ.

Среди участников акции есть пострадавшие, которые предположительно, вдыхали слезоточивый газ.

На данный момент улица Читадзе свободна от участников акции, а сотрудники спецназа находятся у бокового входа в здание парламента.


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