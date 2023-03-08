

Спецназ освободил улицу Читадзе от участников акции с помощью водометов

08.03.2023 00:11





Сотрудники спецназа разогнали водометом участников акции, находившихся около улицы Читадзе.



Они полностью заняли улицу Читадзе.



Кроме того, правоохранители задержали нескольких участников акции.



Среди пострадавших есть и представители СМИ, которым сотрудники скорой помощи оказывают первую помощь.



Позже участники акции вернулись на территорию, и представители отряда спецназначения еще несколько раз применили против них слезоточивый газ.



Среди участников акции есть пострадавшие, которые предположительно, вдыхали слезоточивый газ.



На данный момент улица Читадзе свободна от участников акции, а сотрудники спецназа находятся у бокового входа в здание парламента.





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