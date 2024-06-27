

Премьер: Ребята подарили нам чудо

27.06.2024 10:29





Эмоции невероятные, ребята действительно подарили нам чудо, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после победы сборной Грузии по футболу над Португалией в Германии.



По словам премьера, сегодняшняя игра еще раз доказала, что у грузин есть футбольный талант.



«Я даже не знаю, как прокомментировать. Мы были с ребятами, поздравляли их. Это невероятные эмоции. Ребята действительно подарили нам чудо. Каждый заслуживает большего, чем просто благодарность. Это чудо. Они боролись до конца и помимо борьбы еще раз доказали, что у грузин есть футбольный талант. Спасибо им. Это первый чемпионат Европы, и когда выходишь из группы на первом чемпионате Европы, это действительно потрясающе. Спасибо ребята, спасибо всем.



Поражение Португалии имеет особую цену. Португалия боролась до конца, несмотря на то, что турнирная таблица позволяла им расслабиться. Они боролись до конца, и то, что мы обыграли такую ​​команду, это еще более ценно, и мы должны победить и Испанию», - заявил Ираклий Кобахидзе.



В третьем матче группового этапа чемпионата Европы Грузия одержала историческую победу, победив сборную Португалии со счетом 2:0 и выйдя в 1/8 финала. Первый гол в матче забил Хвича Кварацхелия на второй минуте после начала матча, а второй гол, во втором тайме, с пенальти забил Георгий Микутадзе.



30 июня Грузия встретится с Испанией в 1/8 финала.



Как известно, первый матч на чемпионате Европы сборная Грузии провела против Турции 18 июня и проиграла со счетом 1:3, а второй матч, состоявшийся 22 июня со сборной Чехии, завершился ничьей, 1:1, соответственно, команда завоевала первое очко на чемпионате Европы.





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