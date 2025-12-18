Бюджет АР Аджария на следующий год увеличен более чем на 90 млн лари

18.12.2025





Республиканский бюджет Аджарии на 2026 год является беспрецедентно высоким и составляет 1 002 000 000 лари.

По сравнению с 2025 годом главный финансовый документ региона увеличен на 93 480 000 лари, что составляет рост на 10,29 %. Республиканский бюджет Аджарии на 2026 год был утверждён Верховным советом Аджарии на пленарном заседании. Министр финансов и экономики Аджарии Эднар Натаридзе представил законодательному органу параметры бюджета и проекты, запланированные на 2026 год.



В 2026 году поступления республиканского бюджета составят 971 795 700 лари, рост по сравнению с 2025 годом - 106 475 700 лари.



Доходы на 2026 год определены в размере 816 795 700 лари, что на 131 695 700 лари больше, чем в 2025 году.



Налоговые доходы бюджета составят 800 000 000 лари, рост по сравнению с 2025 годом - 140 000 000 лари.



Финансирование проектов Министерства финансов и экономики Аджарии в 2026 году составит 173 247 200 лари, что на 23 218 100 лари (15,48 %) больше, чем в 2025 году.



На развитие инфраструктуры горнолыжного курорта Годердзи выделено 2 718 000 лари. В рамках инфраструктурных проектов планируется строительство ангара для снегоуплотнительной техники, тематочной выставки-ярмарки, автостанции и парковки.



На развитие туристической инфраструктуры на участке Занки – перевал Годердзи и в районе перевала Чанчахи – Бешуми выделено 300 000 лари, а на проект реабилитации канатной дороги Хуло – Таго - 200 000 лари.



На второй этап строительства так называемого «Города мечты» в 2026 году предусмотрено 51 137 100 лари. В рамках второго этапа проекта будет обустроено 1 077 жилых квартир.



Бюджет Министерства здравоохранения и социальной защиты Аджарии составит 87 000 000 лари, рост по сравнению с 2025 годом - 6 500 000 лари (8,1 %).



Финансирование проектов Министерства образования и спорта Аджарии составит 119 001 800 лари, что на 2 681 900 лари (2,31 %) больше, чем в 2025 году.



В 2026 году продолжится строительство 27 зданий общеобразовательных школ и спортивных залов, начнётся строительство 8 новых школьных зданий и спортзалов, а также запланирована реабилитация 81 школы. Кроме того, будет закуплена проектно-сметная документация для строительных и реабилитационных работ 79 школ.



Бюджет Министерства сельского хозяйства Аджарии в 2026 году составит 40 939 600 лари, рост по сравнению с 2025 годом - 4 119 000 лари (11,2 %).



Финансирование Министерства культуры Аджарии составит 52 000 000 лари, что на 7 517 300 лари (16,9 %) больше, чем в 2025 году.

На инфраструктурные проекты Агентства культурного наследия будет направлено 5 124 100 лари.



В 2026 году на развитие дорожной инфраструктуры будет выделено 69 000 000 лари, а на содействие развитию туризма - 21 215 000 лари.





