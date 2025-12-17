Путин обещает довести войну в Украине до конца

17.12.2025 21:30





Все цели «специальной военной операции», объявленные в 2022 году, будут выполнены, заявил диктатор России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ.



«Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но, если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — сказал он.





