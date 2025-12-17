Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Путин обещает довести войну в Украине до конца


17.12.2025   21:30


Все цели «специальной военной операции», объявленные в 2022 году, будут выполнены, заявил диктатор России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ.

«Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но, если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — сказал он.


