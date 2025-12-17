Омбудсмен призывает правоохранителей не злоупотреблять новыми правилами о собраниях

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани прокомментировал предупреждение, сделанное представителями МВД участникам акции у парламента. Он заявил, что ведомство не должно ограничивать права на мирное собрание, если «создаваемый для пешеходов дискомфорт не достигает достаточного уровня серьёзности».



Иоселиани подчеркнул, что исполнение новых норм не должно превращать предварительное уведомление в фактическое требование разрешения, что «прямо запрещено Конституцией».



16 декабря представитель МВД сообщил протестующим, что собрания, которые проходят «в местах передвижения людей» и затрудняют движение, требуют уведомления за 5 дней, иначе они будут считаться нарушением.



«По словам представителя Министерства, после подачи такого уведомления желающие собраться должны дождаться ответа Министерства и соответствующих указаний. В случае несоблюдения вышеуказанной процедуры собрание будет считаться нарушением закона, и в отношении его участников будут приняты предусмотренные законом меры…



Кодекс административных правонарушений Грузии предусматривает строгие санкции за несоблюдение вышеупомянутой процедуры предупреждения и инструкций, изданных Министерством внутренних дел Грузии, а также за умышленное создание препятствий для передвижения людей, что, за исключением исключительных случаев, предусмотренных законом, влечет административное задержание участников и организаторов собрания. При этом основания для вынесения инструкций и вмешательства в право допускаются достаточно широкие толкования».



Иоселиани считает, что такие расплывчатые нормы создают риск чрезмерного вмешательства:



«Неясно, в каких случаях протест на тротуаре может стать легитимным основанием для ограничения».



Он также указал на позицию Европейского суда по правам человека: обязанность уведомления не должна превращаться в «скрытое препятствие» для осуществления свободы собраний.



Омбудсмен подчеркнул, что небольшие неудобства – естественная часть протестов, и власти должны их допускать.



Источник: SOVA

