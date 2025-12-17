|
|
|
Омбудсмен призывает правоохранителей не злоупотреблять новыми правилами о собраниях
17.12.2025 22:05
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани прокомментировал предупреждение, сделанное представителями МВД участникам акции у парламента. Он заявил, что ведомство не должно ограничивать права на мирное собрание, если «создаваемый для пешеходов дискомфорт не достигает достаточного уровня серьёзности».
Иоселиани подчеркнул, что исполнение новых норм не должно превращать предварительное уведомление в фактическое требование разрешения, что «прямо запрещено Конституцией».
16 декабря представитель МВД сообщил протестующим, что собрания, которые проходят «в местах передвижения людей» и затрудняют движение, требуют уведомления за 5 дней, иначе они будут считаться нарушением.
«По словам представителя Министерства, после подачи такого уведомления желающие собраться должны дождаться ответа Министерства и соответствующих указаний. В случае несоблюдения вышеуказанной процедуры собрание будет считаться нарушением закона, и в отношении его участников будут приняты предусмотренные законом меры…
Кодекс административных правонарушений Грузии предусматривает строгие санкции за несоблюдение вышеупомянутой процедуры предупреждения и инструкций, изданных Министерством внутренних дел Грузии, а также за умышленное создание препятствий для передвижения людей, что, за исключением исключительных случаев, предусмотренных законом, влечет административное задержание участников и организаторов собрания. При этом основания для вынесения инструкций и вмешательства в право допускаются достаточно широкие толкования».
Иоселиани считает, что такие расплывчатые нормы создают риск чрезмерного вмешательства:
«Неясно, в каких случаях протест на тротуаре может стать легитимным основанием для ограничения».
Он также указал на позицию Европейского суда по правам человека: обязанность уведомления не должна превращаться в «скрытое препятствие» для осуществления свободы собраний.
Омбудсмен подчеркнул, что небольшие неудобства – естественная часть протестов, и власти должны их допускать.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна