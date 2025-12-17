|
Азербайджан и Грузия обсудили упрощение таможенных процедур
17.12.2025 21:19
Глава Службы доходов Министерства финансов Грузии Ираклий Берая провел рабочую встречу с послом Азербайджана Фаигом Гулиевым.
В ходе встречи обсуждались регионально значимые проекты и вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе меры по увеличению грузооборота между странами. Особое внимание было уделено упрощению таможенных процедур при пересечении границы и укреплению сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Стороны выразили готовность к дальнейшей скоординированной работе и обсудили строительство совместного таможенно-пропускного пункта «Шелковый путь», отметив, что проект внесет значительный вклад в развитие транзитного потенциала региона.