Азербайджан и Грузия обсудили упрощение таможенных процедур


17.12.2025   21:19


Глава Службы доходов Министерства финансов Грузии Ираклий Берая провел рабочую встречу с послом Азербайджана Фаигом Гулиевым.

В ходе встречи обсуждались регионально значимые проекты и вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе меры по увеличению грузооборота между странами. Особое внимание было уделено упрощению таможенных процедур при пересечении границы и укреплению сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Стороны выразили готовность к дальнейшей скоординированной работе и обсудили строительство совместного таможенно-пропускного пункта «Шелковый путь», отметив, что проект внесет значительный вклад в развитие транзитного потенциала региона.


