Украина и Германия подписали новые оборонные соглашения

17.12.2025 21:35





Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о подписании ряда важных соглашений с немецкими партнерами на сумму более 1,2 млрд евро.



Об этом глава Минобороны сообщил в Telegram, пишет "Европейская правда".



Соглашения предусматривают, в частности, долгосрочные поставки запасных частей для украинских систем Patriot. Это позволит быстрее ремонтировать, модернизировать и восстанавливать имеющиеся комплексы.



Также предусмотрена закупка украинских БПЛА на сумму 200 млн евро и артиллерийский проект на производство 200 единиц САУ Богдана на новом шасси Zetros общей стоимостью 750 млн евро.



Кроме того, будет реализовано совместное производство украинских БПЛА "Линза" в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой компании Quantum Systems. Эти БПЛА обеспечат масштабирование тактической разведки.



В дополнение заключены контракты на бесперебойную поставку новейших средств РЭБ на тактическом уровне.



По словам Шмыгаля, благодаря договоренностям президента Владимира Зеленского и канцлера Фридриха Мерца в следующем году Германия обязалась выделить на поддержку Украины 11,5 млрд евро.



"Благодарен министру обороны Борису Писториусу за объявление этой важной поддержки во время «Рамштайна". Особенно ценим передачу двух обещанных систем Patriot и 9-й IRIS-T. Это поможет защитить украинские города и усиливает европейскую безопасность", – написал Шмыгаль.



Напомним, Писториус на "Рамштайне" объявил о намерении передать Украине ракеты Sidewinder для усиления противовоздушной обороны.



Министр обороны Великобритании Джон Гилли на заседании "Рамштайна" заявил о крупнейшей однолетней инвестиции в 600 млн фунтов на усиление противовоздушной обороны Украины.





