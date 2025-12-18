Объявленная Россией в розыск врач Нино Кахниашвили сделала заявление

Грузинский доброволец, член "Грузинского легиона" Нино Кахниашвили, работавшая в горячих зона русско-украинской войны, сделала заявление в связи с объявлением ее в розыск прокуратурой «ДНР», фейковым образованием на территории Украины.



«Я, Нино Кахниашвили, врач. С 18 лет, сразу после поступления на медицинский факультет, я начала профессиональную практику в различных медицинских учреждениях, а позже — полноценную работу.



Во время начала русско-украинской войны, опираясь на уже накопленный профессиональный опыт, я приняла решение приехать в Украину, чтобы помогать женщинам и детям, а также гражданскому населению, в качестве врача.



В условиях войны реальность часто значительно отличается от теоретических представлений, и опасность особенно высока для самих врачей, поэтому максимальная осторожность и соблюдение мер безопасности были необходимы даже для нас.



Подтверждаю, что я находилась в так называемых горячих точках, хотя моя деятельность полностью ограничивалась выполнением медицинских обязанностей. Я оказывала помощь как военнослужащим, независимо от их гражданства, так и гражданскому населению. Это полностью соответствует профессиональной этике врача, международным гуманитарным нормам и неписаному принципу, согласно которому врач обязан помогать любому человеку, нуждающемуся в медицинской помощи.



В соответствии с врачебной присягой, моя главная обязанность — защищать человеческую жизнь. Я никогда не отступала от этого принципа, я выполняла, выполняю и всегда буду выполнять свой профессиональный долг в будущем.

Я не понимаю обвинений, выдвинутых против меня Российской Федерацией, в том, что я была или являюсь наемным бойцом, и объявления меня в розыск на этом основании, поскольку моя деятельность ни на каком этапе не выходила за рамки профессиональных обязанностей врача, этических норм и международных медицинских протоколов.

Настоящее заявление представляет собой мою окончательную и исчерпывающую позицию по текущей ситуации. После этого я не планирую давать никаких дополнительных комментариев по этому вопросу», — пишет Нино Кахниашвили, член «Грузинского легиона», в социальных сетях».



Напомним, что прокуратура российского оккупационного режима, действующего на оккупированной территории Донецкой области Украины, утвердила обвинение гражданке Грузии Нино Кахниашвили. Ее заочно обвиняют в наемничестве, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Дело направили для рассмотрения в "Верховный суд" этого фейкового образования, обвиняемая заочно арестована и объявлена в международный розыск.



Как "установило следствие", Кахниашвили прибыла на Украину в апреле 2022 года и вступила в «Грузинский национальный легион» (признан террористической организацией и запрещен в России). После прохождения обучения девушка участвовала "в боях против российских войск в ДНР" до сентября 2022 года.





