Великобритания ввела санкции против «Русснефти», поставившей нефть в Грузию

18.12.2025 16:47





Правительство Великобритании сообщило, что ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний – «Татнефти», «Русснефти», «Руснефтегаза» и «ННК-Ойл». Всего ограничения введены против 24 физических и юридических лиц из России.



«Русснефть» – компания, поставившая первую партию нефти на недавно построенный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кулеви. Об этом в октябре сообщило агентство Reuters.





В Службе доходов Минфина Грузии тогда подтвердили, что в начале октября в порт Кулеви из России прибыло судно Kayseri, зарегистрированное под флагом Панамы. На его борту находилось до 100 000 тонн сырой нефти, отправленной одной из российских компаний. По информации ведомства, проверка показала, что ни судно, ни его владельцы, а также отправитель и получатель груза не подпадали под международные санкции.



Позже российское издание «Проект» сообщило о связях семьи, запустившей в Грузии первый нефтеперерабатывающий завод, с руководством российской военной разведки.



Сценарий введения санкций против «Русснефти» «Эхо Кавказа» обсуждало с профессором Кавказского университета Вахтангом Парцвания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





