Европарламент одобрил план ЕС по отказу от российского газа до конца 2027 года

17.12.2025 20:39





Европарламент поддержал план Евросоюза по постепенному отказу от покупки газа у России до конца 2027 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.



Соответствующий законопроект был принят 500 голосами "за", при 120 "против" и 32 воздержавшихся. Теперь документ должен быть формально одобрен Советом ЕС. Его должны согласовать в начале следующего года.



В Европарламенте отметили, что законопроект направлен на защиту энергетической безопасности ЕС от использования ее в качестве оружия Российской Федерацией.



План Евросоюза предусматривает, что поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) будут запрещены в ЕС после вступления соответствующего регламента в силу в начале 2026 года. При этом импорт трубопроводного газа будет поэтапно прекращен к 30 сентября 2027 года.



Законом были ужесточены сроки прекращения действия большинства импортных контрактов. Также документ устанавливает санкции, которые государства-члены должны применять к операторам за нарушения.



Также во время голосования депутаты настаивали на полном запрете импорта российской нефти. Еврокомиссия в ответ обязалась подготовить соответствующее законодательство в начале 2026 года, чтобы такой запрет вступил в силу не позднее конца 2027 года.



Депутаты также хотели, чтобы условия временной приостановки запрета на импорт были более жесткими и применялись только в исключительных чрезвычайных ситуациях, связанных с энергетической безопасностью ЕС. Кроме того, чтобы избежать лазеек и попыток обхода новых правил, компании будут обязаны заранее предоставлять таможенным органам подробные и подтвержденные данные о стране производства газа перед его импортом или размещением на хранение.



Напомним, неделю назад стало известно, что послы Евросоюза одобрили план постепенного отказа от российского газа до осени 2027 года.



Чтобы такая инициатива вступила в силу, ее все еще должны поддержать министры стран-членов ЕС.





