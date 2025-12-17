Министр Дании: Мы не выносим вердикт, мы предлагаем дорожную карту, которая отвечает пожеланиям большинства грузин

«Год назад тысячи грузин вышли на улицы, чтобы защитить свои демократические права, гражданские свободы и, прежде всего, свои сильные европейские устремления. Их послание и их желание быть частью Европы были последовательными и смелыми, и, несмотря на политическое давление, ограничения, запугивание и попытки сузить общественное пространство, многие из них проявили исключительную стойкость», — заявила министр Дании по делам Европы Мари Биерре, страны — председателя Совета Европейского союза, во время дебатов о демократическом кризисе в Грузии на заседании Европейского парламента. Она также отметила, что Европейский союз, включая Европейский парламент, несколько раз выражал серьезную озабоченность по поводу отката демократии в Грузии.



«Наши опасения связаны с ухудшением верховенства права, политически мотивированными арестами, давлением на независимые СМИ и муниципальными выборами 2025 года. Мы также обеспокоены преднамеренной дезинформацией и антиевропейскими нарративами, распространяемыми грузинскими властями», — заявила министр по европейским делам Дании.



Мари Биерре отметила, что Грузия в этом году отстранилась от регионального сотрудничества между парламентами, в то время как диалог крайне необходим.



«Обсуждения в Совете подтвердили, что действия грузинских властей не соответствуют ожиданиям ЕС от страны-кандидата в ЕС. К сожалению, Грузия явно отступает от выполнения девяти шагов, выполнение которых было условием для предоставления стране статуса кандидата. В результате процесс вступления Грузии в ЕС фактически зашел в тупик и останется таковым до тех пор, пока власти не продемонстрируют твердую приверженность изменению курса и возвращению на путь к членству в ЕС. Для этого необходимо освободить всех необоснованно задержанных политиков, журналистов и активистов, отменить репрессивное законодательство, провести всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основополагающими принципами европейской интеграции и прекратить агрессивную риторику против ЕС», — заявила Мари Биерре.





