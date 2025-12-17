Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Парламент Грузию утвердил одноразовую «водительскую амнистию» по возвращению прав


17.12.2025   23:05


Парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил изменения, касающееся водительских прав.

Тут две части: единоразовая «водительская амнистия» и ужесточение правил на будущее.

По амнистии в начале будущего года водительские права будут возвращены лицам, совершившим административное правонарушение до 16 декабря 2025 года.

Глава парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе сообщил, что с 1 января водительские права будут восстанавливаться для лиц, лишенных прав по причине алкогольного опьянения за рулем, оставления места ДТП, покупки/употребления небольшого количества наркотиков или снятия штрафных баллов.

Что касается употребления наркотиков, Гордуладзе пояснил, что для восстановления прав нужно будет предоставить медицинское заключение и «динамический отчет», что человек больше не употребляет наркотики.

«Это будет разовая акция, и водительские права всех будут безоговорочно восстановлены без уплаты каких-либо сборов… Цель инициативы – предоставить людям возможность получить водительские права, одновременно учитывая, что в случае повторного подобного инцидента к ним будут применены строгие санкции», — сказал Горгуладзе.

В частности, он указал, что в случае повторного лишения прав из-за алкогольного опьянения, гражданин уже не сможет их восстановить.

Под «водительскую амнистию» не попадают те лица, у которых права были отозваны в результате дорожно-транспортного происшествия, повлекшего травмы или смерть.

Ужесточение. После амнистии будет отменена возможность досрочного восстановления водительских прав и досрочного возврата прав в случае уклонения водителем от проверки на наркотические и психотропные вещества; управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения; оставление места ДТП или невыполнение требования полиции остановить транспортное средство.

По состоянию на сегодняшний день, в Грузии приостановлено действие 35 445 водительских удостоверений, в том числе:
- по причине алкогольного опьянения — 18 310;
- за совершение дорожно-транспортного происшествия и оставление места происшествия — 1 134;
- за употребление наркотиков — 3504;
- из-за исчерпания «водительских баллов» — 781;
- основано на уголовном приговоре – 327;
- по другим причинам, включая неуплату предыдущего административного штрафа — 11 389.
Предварительно известно, что в части случаев права будут восстановлены автоматом, в других, например, как в случае употребления наркотиков за рулем, понадобится специальное обращение в соответствующие структуры.


