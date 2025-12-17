19 стран ЕС призывают Еврокомиссию ужесточить меры по миграции

17.12.2025





Группа из 19 стран ЕС призывает Европейскую комиссию ужесточить политику в отношении миграции за пределами границ Евросоюза.



Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в совместном письме министров внутренних дел и иностранных дел стран-подписантов, с которым ознакомилось Politico.



В частности, они хотят, чтобы Комиссия усилила сотрудничество со странами, не входящими в ЕС, для решения проблемы, которую они считают неприемлемо высоким уровнем миграции в Евросоюз.



"Завершение переговоров по последним законодательным предложениям... является важным шагом", – пишут министры, добавляя, что "дальнейшее развитие согласованной стратегии ЕС по внешнему измерению миграции, включая новые и инновационные решения, имеет первоочередное значение".



Упоминание о последних предложениях касается пакета, согласованного 8 декабря, который включает радикальные новые правила реформирования подхода ЕС к миграции, в частности создание центров обработки заявлений о предоставлении убежища в странах, не входящих в ЕС.



Правительства хотят, чтобы исполнительная власть ЕС уделяла еще большее внимание внешнему измерению миграции, сотрудничая со странами происхождения и странами, через которые мигранты проезжают, чтобы не допустить их прибытия в ЕС. Это означает ускорение внедрения так называемых "инновационных решений" – общего термина для таких мероприятий, как так называемые центры возвращения и новые партнерства со странами, не входящими в ЕС, которые, по мнению сторонников, могут сделать миграционную политику ЕС более эффективной.



Этот призыв будет в центре внимания на неформальном "миграционном завтраке" на этой неделе накануне саммита ЕС в четверг. Эти завтраки, основанные в июне 2024 года итальянкой Джорджией Мелони, датчанкой Метте Фредериксен и нидерландцем Диком Схоофом, стали очень влиятельными для дискуссии о миграции в Брюсселе.



В своем письме министры призывают расширить использование "новых и инновационных решений" для противодействия нелегальной миграции и усилить сотрудничество между агентствами ЕС, международными организациями и странами ЕС.



Хотя в письме не называются конкретные модели, в нем упоминаются инструменты, которые уже заложены в законодательстве ЕС, такие как "соглашения о безопасных третьих странах и центры возвращения", и призывается к их внедрению через партнерства вдоль миграционных маршрутов.



Модель "центров возвращения", куда могут быть направлены лица, чьи заявления о предоставлении убежища были отклонены, поддерживается Италией. Эта страна построила и эксплуатирует – в другом правовом контексте – два таких объекта в Албании, которые, как ожидается, станут первым конкретным примером реализации этой модели с середины 2026 года.





Деньги являются центральной проблемой. Подписанты утверждают, что инновационные решения останутся теоретическими без четких путей финансирования.



Министры также хотят, чтобы агентства ЕС были более активно вовлечены, включая возможное расширение роли пограничной службы Frontex.



Кроме институтов и финансирования, в письме содержится четкое политическое требование о единой позиции ЕС. "Необходимы общая позиция и совместные дипломатические усилия государств-членов и Европейской службы внешних дел", – пишут министры, призывая Брюссель включить вопрос миграции в повестку дня саммитов и диалогов со странами-партнерами.



Напомним, обновленный Пакт о миграции и убежище был принят Европейским Союзом в 2024 году. Его ключевым элементом является система солидарности, которая предусматривает распределение миграционного давления между государствами ЕС.



Недавно Еврокомиссия установила, что Польша, Чехия, Эстония, Хорватия, Болгария и Австрия сталкиваются с серьезным миграционным давлением и могут быть частично или полностью освобождены от механизма солидарного распределения мигрантов в ЕС.





