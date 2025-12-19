|
Первый поезд с топливом отправился из Азербайджана в Армению через территории Грузии
19.12.2025 00:34
Через территорию Грузии отправился первый железнодорожный состав с топливом из Азербайджана в Армению. Поезд в 22 вагонах перевозит 1220 тонн бензина АИ-95 государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Груз идет транзитом через Грузию без уплаты сборов, соответствующее одноразовое решение правительство приняло 8 декабря, когда уже поднялся шум в азербайджанских правительственных СМИ о непомерно завышенных тарифах, и практически обвинения в том, что Грузия противится миру в регионе.
В итоге, Грузия, в порядке исключения, разрешила единовременный бесплатный транзит 2600 тонн азербайджанского топлива в Армению.
Прямого ж/д сообщения между Арменией и Азербайджаном нет, поэтому поставки осуществляются через Грузию.
Сегодня стало известно, что Премьер-министр Армении Никол Пашинян также подтверждает, что проблема с тарифами при транзите через Грузию действительно существует. Об этом сообщают несколько армянских СМИ, отмечая, что трудности с поставками нефтепродуктов из Азербайджана в Армению через территорию Грузии связаны с тарифом, установленным Тбилиси.
Выступая сегодня, 18 декабря, перед журналистами, Пашинян заявил, что продолжение сотрудничества с Азербайджаном по закупке нефти возможно, однако «существуют определённые вопросы, связанные с транзитными тарифами на территории Грузии».
«Если эти вопросы не будут решены, я надеюсь, что бизнес найдёт альтернативные пути для обеспечения импорта и экспорта, если такие сделки по-прежнему будут представлять интерес», — цитируют Пашиняна армянские СМИ.
