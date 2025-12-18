Конгресс США принял рекордный оборонный бюджет

18.12.2025 12:08





Законопроект об оборонном бюджете США на 2026 финансовый год, предусматривающий военные расходы на рекордную сумму в 901 млрд долларов (около 770 млрд евро), был принят Конгрессом. На голосовании в Сенате в среду, 17 декабря, в поддержку Закона о национальной обороне (National Defense Authorization Act, NDAA) проголосовали 77 законодателей верхней палаты Конгресса, против - 20.



Палата представителей одобрила этот документ на прошлой неделе. Для вступления в силу законопроект теперь должен подписать президент США. Белый дом сообщил, что Дональд Трамп намерен это сделать. В 2025 финансовом году, который подошел к концу 30 сентября, военный бюджет США составил 884 млрд долларов.



Документ, в частности, предусматривает повышение заработной платы военнослужащим на 3,8%, закупку военной техники и меры для усиления конкурентоспособности США относительно главных соперников - Китая и России.



Больше средств на оборону, чем запрашивал Трамп



Среди прочего NDAA включает в себя несколько положений, направленных на укрепление безопасности в Европе, что противоречит представленной Трампом в начале месяца стратегии национальной безопасности США. В целом сумма в 901 млрд долларов в оборонном бюджете США превышает запрошенную президентом страны на эти нужды.



Глава Белого дома просил Конгресс выделить на военные расходы 892,6 млрд долларов на 2026 год. Сенат изначально предложил увеличить их до 925 млрд долларов, Палата представителей лоббировала такую же сумму, как в предложении Трампа.



Военная помощь Украине и оборона стран Балтии



Отдельный акцент в документе сделан на поддержке Украины. Закон предусматривает выделение 800 млн долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) - по 400 млн долларов в течение следующих двух лет. Эти средства направляются на закупку оружия для Вооруженных сил Украины через американские компании.



Еще 175 млн долларов выделяются на оборону стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы. Кроме того, закон ограничивает возможности Минобороны США сократить численность американских войск в Европе ниже 76 000 человек. Американскому командующему в Европе запрещено отказываться от должности верховного главнокомандующего НАТО.



В проекте закона не упомянуто предложенное Трампом переименование Министерства обороны США в "Министерство войны". Хотя администрация США уже использует это название, а министр обороны Пит Хегсет называет себя "госсекретарем по вопросам войны", формально нововведение должно быть утверждено Конгрессом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





