Тбилиси автомобиль сбил мать с ребенком: женщина погибла

В Тбилиси машина сбила мать с ребенком. Об этом сообщают СМИ, факт подтверждают в МВД Грузии.



Случай произошел накануне вечером на улице Нуцубидзе. Согласно распространившейся информации, 45-летняя женщина скончалась на месте. Ребенок в возрасте 10 лет был госпитализирован с различными травмами.



По факту ДТП начато следствие.



Грузия занимает первое место в Европе по числу дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. В прошлом году ДТП в Грузии унесли жизни 444 человек, а 7587 были травмированы. За девять месяцев текущего года в авариях на дорогах погибли 345 человек (+41 г/г), а более 6 тысяч получили травмы (+637 г/г).



Для решения проблемы власти запланировали повысить штрафы для водителей. В частности, согласно изменениям, за превышение скорости на 15-40 км/ч штраф увеличат с 50 до 100 лари.



Параллель контролируемый правящей «Грузинской мечтой» парламент поддержал инициативу о разовой ​​амнистии для лиц, которых по разным причинам лишили водительских прав — в том числе, за вождение в нетрезвом состоянии и даже тех, кто скрылся с места ДТП. Предполагается, что восстановить права смогут более 30 тысяч граждан.



Источник: Новости - Грузия

