В Грузии произошло землетрясение


18.12.2025   14:30


В Грузии произошло землетрясение. По данным Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение было зафиксировано сегодня в 13:26 по тбилисскому времени в 8 километрах от Тбилиси, в 1 километре от села Дзегви.

Сила землетрясения составила 3,8 магнитуд.


