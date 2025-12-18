|
|
|
В Грузии произошло землетрясение
18.12.2025 14:30
В Грузии произошло землетрясение. По данным Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение было зафиксировано сегодня в 13:26 по тбилисскому времени в 8 километрах от Тбилиси, в 1 километре от села Дзегви.
Сила землетрясения составила 3,8 магнитуд.
|
|
|
