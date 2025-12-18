Ведущие западные ученые призывают премьер-министра Грузии переосмыслить реформу высшего образования

18.12.2025 11:26





В письме от 15 декабря ведущие западные ученые и профессора призывают Ираклия Кобахидзе остановить и переосмыслить реализацию реформы высшего образования, поскольку, по их словам, поправки к закону только усугубят проблемы, существующие в системе образования.



Авторы письма отмечают, что система высшего образования Грузии давно испытывает проблемы: «Университеты и институты испытывают нехватку ресурсов (в 2025 году расходы правительства Грузии на высшее образование составили 0,3% ВВП); преподавательский состав не получает адекватной компенсации, работая на 2-3 работах, чтобы содержать свои семьи; поддерживаемые государством научно-исследовательские и научные лаборатории практически отсутствуют; и каждый год безработица среди выпускников университетов приводит к оттоку мигрантов за границу», — пишут ученые.



Подписавшие письмо утверждают, что реформы высшего образования, вместо решения этих проблем, «усилят государственный контроль над сектором высшего образования. Управление будет передано ректорам, а администраторы будут подотчетны правительству. Автономия университетов, а вместе с ней и академический контроль над учебными программами и планами, будет серьезно ослаблена. Университетские бюджеты будут еще больше сокращены, и в рамках реорганизации станет проще увольнять преподавателей, придерживающихся несогласных взглядов».



«Хорошо функционирующая университетская система, сочетающая критическое мышление, самоуправление, академическую свободу, хорошо финансируемые возможности для исследований и международные программы обмена, жизненно важна для растущей национальной экономики Грузии. Без университетов, где свободно происходит обмен информацией и исследования, экономика Грузии не сможет процветать», — говорится в письме.



По мнению авторов письма, реформы «не только сведут на нет демократический прогресс Грузии, но и ограничат перспективы ее граждан».



Международные ученые из университетов по всему миру также выражают обеспокоенность по поводу других шагов, предпринятых режимом Иванишвили, которые «привели к арестам преподавателей и студентов за мирную защиту своих прав».



В письме ученые призывают правительство Иванишвили пересмотреть это «наносящее ущерб образованию» предложение и вовлечь все стороны в систему высшего образования Грузии в диалог «для создания искренней реформы, которая улучшит жизнь грузинских граждан и их детей».



Письмо подписано 65 учеными, в том числе американским историком и профессором Чикагского университета Рональдом Грегором Саном, директором программы Центра грузинских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета профессором Стивеном Джонсом, профессором Оксфордского университета Роем Эллисоном и профессором Университета королевы Марии в Лондоне Дональдом Рейфилдом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





