МВД разъясняет процедуры восстановления водительских прав в рамках амнистии

18.12.2025 12:22





В связи с объявленной амнистией по восстановлению водительских удостоверений, приостановленных по различным правовым основаниям, Министерство внутренних дел распространяет информацию и разъясняет процедуры восстановления права управления.



«По инициативе премьер-министра Грузии парламентом Грузии были подготовлены законопроекты, согласно которым объявлена масштабная амнистия в отношении восстановления водительских удостоверений, приостановленных по различным правовым основаниям.



На сегодняшний день около 35 500 человек имеют приостановленное право управления транспортным средством. В связи с этим было принято решение распространить правовые льготы законопроекта на категорию граждан, у которых до 16 декабря 2025 года включительно право управления было приостановлено за оставление места дорожно-транспортного происшествия, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, употребление наркотических средств либо за исчерпание количества баллов, присвоенных водительскому удостоверению.



Важно разъяснить процедуры восстановления права управления:



— Около 780 лицам, у которых до 16 декабря 2025 года включительно, в соответствии с законом Грузии «О дорожном движении», право управления транспортным средством было приостановлено из-за исчерпания количества баллов, с 1 января 2026 года право управления будет восстановлено автоматически, а водительскому удостоверению вновь будет присвоено 100 баллов;



— Важно отметить, что около 3 500 лиц, употреблявших наркотические средства, не получат автоматического восстановления права управления. В этом случае восстановление права управления будет возможно после представления заключения судебно-медицинской экспертизы (динамического наркологического обследования), выданного государственным экспертным учреждением, при соблюдении требований, установленных законодательством Грузии;



— Следует отметить, что на сегодняшний день около 11 000 человек имеют приостановленное право управления из-за неуплаты назначенных штрафов. Их право управления будет восстановлено после уплаты штрафа;



— В отношении около 20 000 лиц, у которых право управления приостановлено за управление в состоянии алкогольного опьянения или за оставление места происшествия, Министерство внутренних дел Грузии до 1 февраля 2026 года обеспечит публикацию на официальном сайте МВД информации об освобождении каждого лица от административного взыскания в порядке, установленном законодательством. Публикация информации об освобождении от административного взыскания — приостановления права управления транспортным средством — будет означать, что право управления восстановлено.



Кроме того, амнистия будет распространяться на наркопреступления, предусмотренные частью первой статьи 260 и статьёй 273 Уголовного кодекса. Лицам, совершившим такие наркопреступления, с целью восстановления права управления необходимо обратиться в постоянно действующую комиссию по вопросам отмены условного осуждения Национального агентства по предотвращению преступлений, исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы, и пробации Министерства юстиции Грузии.



Для восстановления права управления, приостановленного за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 45, 451 и 1152 Кодекса об административных правонарушениях, лицу необходимо обратиться в Сервисное агентство Министерства внутренних дел Грузии.



Для наркопотребителей восстановление права управления транспортным средством допускается после представления заключения судебно-медицинской экспертизы (динамического наркологического обследования), выданного государственным экспертным учреждением, при соблюдении требований, установленных законодательством Грузии», — говорится в информации МВД.



В ведомстве поясняют, что амнистия не будет распространяться на случаи лишения права управления за приобретение/хранение наркотических средств в особо крупном размере либо за их реализацию/сбыт. Также амнистия не будет касаться случаев приостановления права управления по статье 276 Уголовного кодекса — за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.



«Важно, что представленным законопроектом отменяются нормы, которые в случае совершения административного правонарушения предоставляли правонарушителю возможность досрочно восстановить право управления транспортным средством. Это означает, что в случае повторного совершения тех же деяний к таким лицам будут применяться более строгие законодательные регулирования», — говорится в информации МВД.





