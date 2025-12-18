Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Гитанас Науседа: Грустно, что Грузия не сближается с Евросоюзом, а, наоборот, отдаляется


18.12.2025   14:31


Грустно, что Грузия не сближается с Евросоюзом, а, наоборот, отдаляется, - заявил президент Литвы Гитанас Науседа перед началом саммита Европейского совета в Брюсселе.

«К сожалению, то, что происходит в Грузии, не совпадает с европейским пониманием демократии или демократических порядков. Я обеспокоен последними событиями в Грузии, потому что, несмотря на то, что Грузия находится далеко от Литвы, у нас очень тесные связи, исторические и традиционные. До тех пор, пока они не осознают, что правила демократии, права человека и верховенство закона должны соблюдаться, думаю, ситуация будет сложной», - сказал Науседа.


