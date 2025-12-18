Самадашвили: Важно использовать эту политическую поддержку ЕС для полноценного расследования химотравления

18.12.2025 14:34





Важно использовать эту политическую поддержку ЕС для полноценного расследования того, каким веществом режим Бидзины Иванишвили отравил собственных граждан в прошлом году, - так одна из лидеров движения «Сильная Грузия-Лело» Саломе Самадашвили оценила дебаты по Грузии, состоявшиеся в Европарламенте.



«В Европарламенте мы услышали, что сегодня Евросоюз очень серьезно обеспокоен все более тяжелой ситуацией с точки зрения нарушений прав человека в Грузии. Очень важны были призывы в связи с обеспечением международного расследования, касающегося применения предположительно химического оружия против граждан Грузии. Очень важно, чтобы мы использовали эту политическую поддержку ЕС для полноценного расследования того, каким веществом режим Бидзины Иванишвили отравил собственных граждан в прошлом году», - заявила Саломе Самадашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





