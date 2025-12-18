Кая Каллас: Мы поддерживаем грузинский народ, но не правительство, Грузии

18.12.2025 14:37





Мы поддерживаем грузинский народ, но не правительство Грузии, - заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, отвечая на вопрос «Евроскопа» до начала саммита Европейского совета в Брюсселе.



«Правительство Грузии ведет страну в неправильном направлении. Этот путь не идет в направлении ЕС. Поэтому наш чёткий посыл для грузинского народа в том, что мы стоим с ними рядом, но пока правительство делает неверные шаги, мы не намерены продвигаться дальше в процессе статуса страны-кандидата», - заявила Каллас.





