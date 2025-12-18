Эвика Силина: Грузинскому народу не следует терять надежду

18.12.2025 16:06





«Если общество в Грузии будет сильным, сохранять ориентацию на европейские ценности и демократию, вы победите», — заявила премьер-министр Латвии Эвика Силина перед саммитом ЕС.



По её словам, грузинский народ не должен терять надежду.



«Для грузинского народа есть два пути — они могут менять политиков и обладать властью. В любой стране власть принадлежит народу, по крайней мере в Европе, а Грузия — это Европа. Думаю, грузинский народ не должен терять надежду. Мы все прошли через советское время и завоевали свободу, потому что народ принял решение, и ни один политик не может решать за народ и общество. Поэтому, если общество будет сильным, будет сохранять ориентацию на европейские ценности и демократию, вы победите — в это я верю», — заявила Эвика Силина.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





