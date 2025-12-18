Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Эвика Силина: Грузинскому народу не следует терять надежду


18.12.2025   16:06


«Если общество в Грузии будет сильным, сохранять ориентацию на европейские ценности и демократию, вы победите», — заявила премьер-министр Латвии Эвика Силина перед саммитом ЕС.

По её словам, грузинский народ не должен терять надежду.

«Для грузинского народа есть два пути — они могут менять политиков и обладать властью. В любой стране власть принадлежит народу, по крайней мере в Европе, а Грузия — это Европа. Думаю, грузинский народ не должен терять надежду. Мы все прошли через советское время и завоевали свободу, потому что народ принял решение, и ни один политик не может решать за народ и общество. Поэтому, если общество будет сильным, будет сохранять ориентацию на европейские ценности и демократию, вы победите — в это я верю», — заявила Эвика Силина.


