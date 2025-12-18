Папуашвили: Мы поддерживаем украинский народ, несмотря на враждебную политику Зеленского

18.12.2025 16:10





«Мы неоднократно заявляли, что, несмотря на враждебную политику, которую власти Украины проводят в отношении грузинского народа, мы остаёмся верны поддержке украинского народа», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, с первого дня начала войны Грузия делает всё возможное для поддержки украинского народа.



«Единственное, что могло бы кого-то удивить на фоне той неблагодарности, которую власти Украины и, в частности, президент Украины проявляют по отношению к грузинскому народу, — это то, что правительство Грузии поддерживает такие решения и инструменты. Однако для нас мерилом является не президент Зеленский, который ведёт открытую и враждебную политику против Грузии и грузинского народа. Для нас мерилом является украинский народ, которому мы хотим быть рядом в тот тяжёлый период, который он переживает. Мы действуем не из страха кого-то раздражать или не раздражать, а исходя из национальных интересов грузинского народа. Мы предпринимаем те шаги, которые соответствуют нашим интересам и не мешают нашим главным приоритетам. Нас не смогли использовать как инструмент для того, чтобы зажечь вокруг России «огненное кольцо» и сделать из Грузии марионетку, так же как некоторые силы используют Украину в качестве марионетки против России», — заявил Шалва Папуашвили.



По его словам, государственный секретарь США также подтвердил, что речь идёт о марионеточной войне.



«Кто-то хотел, чтобы мы стали инструментом марионеточной войны, а теперь, как это происходит с Украиной, звучат причитания о том, откуда взять деньги. Если они не могут прикоснуться к суверенным активам России, то какой у них план «Б»? Было заявление премьер-министра Бельгии о том, что даже во время Второй мировой войны никто не смог тронуть активы фашистской Германии. Дело не в том, что они не хотят — они не могут, и в этом проблема: у них нет плана «Б». Если они не могут сделать даже этого, то что они делают — тратят собственные деньги? Они не собираются тратить свои деньги. Для тех, кто в Грузии является поклонниками чужого и молится под чужим флагом, решения грузинских властей, конечно, непонятны. Они считают, что нужно размахивать украинским флагом — и это пример их поведения. Поэтому они удивляются. На самом деле они не понимают, что мы поддерживаем украинский народ, несмотря на враждебную политику, которую президент Зеленский проводит против грузинского народа, и несмотря на ту неблагодарность, которую он лично проявляет по отношению к грузинскому народу в различных своих решениях», — заявил Шалва Папуашвили.





