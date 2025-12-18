|
Спикер парламента Грузии сравнил переговоры по Украине с войной 2008 года
18.12.2025 16:13
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сравнил мирные переговоры по Украине с итогами российско-грузинской войны 2008 года, назвав их «уроком всем марионеткам».
«Мы увидим еще много параллелей между 2008 годом и мирными переговорами, которые в настоящее время ведутся в связи с Украиной.
Это именно оно – их [предыдущие власти Грузии] втянули в эту войну, а затем заставили подписаться под тем, что сами начали войну сами – такова судьба вассалов, такова судьба марионеток.
Когда ты втягиваешься в марионеточную войну и становишься чужой марионеткой, сначала твоими руками портят дело, а затем — твоими же руками подписываются под тем, что это испорченное дело твое.
Таков вердикт, который обычно история выносит всем марионеткам в конечном итоге», – приводит слова Папуашвили проправительственный телеканал «Рустави 2».
