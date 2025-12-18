Папуашвили назвал дебаты ЕП о ситуации в Грузии «визуализацией цивилизационной пропасти»

18.12.2025 16:16





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал дебаты Европарламента о состоянии демократии в Грузии «визуализацией цивилизационной пропасти», в которую, по его мнению, погружается Евросоюз.



«Вчерашнее заседание Европарламента – это полная визуализация той цивилизационной пропасти, в которой находится эта политическая часть Европарламента. Мы увидели сочетание всего того, что исходит из темного прошлого Европы: это ненависть, это позиция цивилизационного высокомерия и превосходства, которую мы наблюдали вчера, это ложь, пропаганда, дезинформация – все это звучало с трибуны Европарламента», – заявил Папуашвили журналистам.



По его оценке, «институты Евросоюза полностью оторвались от запроса европейских народов и стали исполнителями неких геополитических, глобалистских целей, которые им нашептывают неформальные управленцы». Он назвал это «самым большим разочарованием» как для граждан ЕС, так и для «грузинского народа, который, помимо стремления к членству в ЕС, сам является создателем Европы, европейской цивилизации и европейских ценностей».



«Мы, грузины, видим, что на наших глазах Брюссель разрушает европейскую цивилизацию, и это видим не только мы – об этом уже громко говорит и США, главный гарант безопасности Европы», – подчеркнул спикер парламента.



При этом Папуашвили отметил, что шанс на сохранение Европы все же есть: «В Европарламенте все громче звучит голос европейских партнеров, для которых принципиально важно сохранение европейской идентичности». Он не уточнил, кого именно имеет в виду.



Дебаты Европарламента 17 декабря были посвящены обеспокоенности состоянием демократических институтов и прав граждан в Грузии. Депутаты критиковали действия правительства «Грузинской мечты», отметив, что они не соответствуют стандартам кандидата на вступление в ЕС. Одной из обсуждаемых тем стало расследование Би-би-си о возможном применении химического оружия для разгона протестов в Тбилиси в конце 2024 года. Власти Грузии отрицают эти сведения, угрожая Би-би-си судебными исками.



На заседании также выступили депутаты от крайне правых партий, которые защищали действия грузинских властей.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





