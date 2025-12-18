Кавелашвили: Стремление Грузии стать членом Евросоюза прежде всего основывается на принципе справедливости

18.12.2025 16:26





Кавелашвили: Стремление стать членом Евросоюза основано на ценностях, которые формировались в Европе на протяжении веков, мы надеемся, что все изменится в этом направлении

15:58, 18.12.2025



Президент Грузии Михаил Кавелашвили на совместном брифинге с президентом Республики Сербия Александром Вучичем поблагодарил сербского коллегу за тёплый приём и рассказал об отношениях между двумя странами.



При этом Михаил Кавелашвили затронул и тему отношений с Евросоюзом, заявив, что на сегодняшний день они находятся не в лучшем состоянии.



В качестве причины он назвал, по своей оценке, нередко несправедливое отношение руководства европейской бюрократии к Грузии.



По словам Михаила Кавелашвили, часто применяются двойные стандарты, и это не является новостью и для Сербии.



«Хочу поблагодарить господина Александра за приглашение в эту прекрасную, дорогую для нас, грузин, страну. Я рад находиться сегодня в Сербии и очень счастлив тому, что вы оказали мне столь тёплый приём. История наших стран и наши дипломатические отношения насчитывают 30 лет, и примечательно, что это мой первый визит в статусе президента. Те отношения, о которых вы говорили, необходимо сделать ещё более тесными. Вы упомянули, что уже в ближайшее время планируется заседание комиссии по торгово-экономическим вопросам. Уверен, будет рассмотрено множество важных для обеих стран тем. Мы говорили о сотрудничестве в образовательной системе, о контактах между молодёжью. Обязательно следует отметить и тот опыт, который накопился как у вас, так и у нас во взаимодействии с Европейским союзом.



Нашему обществу и международному сообществу известно, что отношения между Грузией и ЕС сегодня нельзя назвать благополучными, поскольку, скажу прямо, мы считаем, что отношение, которое руководство европейской бюрократии часто проявляет к нашей стране, является несправедливым. Нередко применяются двойные стандарты. Это не новость и для нашей дружественной страны — Сербии», — заявил Михаил Кавелашвили.



По словам президента, стремление Грузии стать членом Евросоюза прежде всего основывается на принципе справедливости и тех ценностях, которые формировались в Европе на протяжении веков.



«Мы — мирная страна. Практически каждый месяц Грузия фигурирует в международных рейтингах с точки зрения развития. Это касается экономики, прозрачности, судебной системы и других сфер. Поэтому мы надеемся, что европейская бюрократия станет справедливым наследником той Европы, частью которой являются и мы, и сербский народ. Европа привлекательна для всех стран, её история даёт представление о том, что должен существовать иной, более справедливый подход.



Наше желание стать членами Евросоюза прежде всего основано именно на принципе справедливости и на ценностях, которые на протяжении веков формировались в Европе. Мы надеемся, что в этом направлении произойдут изменения, что Европа и европейские народы вернутся к фундаментальным ценностям и вновь станут сильным и привлекательным регионом.



Поэтому мы всегда готовы к сотрудничеству. Диалог — один из важнейших элементов отношений с ЕС, к которому мы всегда готовы. Мы настроены на справедливое взаимодействие с Европейским союзом и всегда открыты, чтобы между нами и европейскими странами был достигнут больший прогресс», — заявил Михаил Кавелашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





