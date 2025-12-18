Вучич считает, что Грузия демонстрирует экономический рост в 9,4% благодаря Кавелашвили и Кобахидзе

18.12.2025 16:31





«Покажите мне в Европе страну с такой же экономической динамикой, как у Грузии, я хочу поздравить Грузию, грузинский народ, грузинское государство с такими удивительными результатами», — заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.



По его словам, в следующем году Грузия станет примером для региона.



«Хочу поблагодарить президента Михаила Кавелашвили и премьер-министра Иракли Кобахидзе. У их страны огромные показатели роста. Вы можете увидеть фотографии демонстраций и акций протеста, но Грузия особенно успешна. Иногда такие изображения могут побуждать людей к протесту, но страна имеет рост в 9,4%. Покажите мне в Европе страну с таким экономическим ростом. Я хочу поздравить Грузию, грузинский народ, грузинское государство с такими удивительными результатами. В следующем году вы станете примером для региона», — заявил Александр Вучич.





