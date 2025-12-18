Сербия откроет посольство в Тбилиси

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна вскоре откроет посольство в грузинской столице. Об этом он сообщил на пресс‑конференции после встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили в Белграде.



«Вскоре мы откроем посольство в Тбилиси, которое станет подходящим местом для запуска многих деловых инициатив, а также для дальнейшего укрепления нашего политического сотрудничества», – сказал Вучич.



Он отметил, что прямое авиасообщение между Белградом и Тбилиси создает условия для развития экономических и политических связей, и признал, что ранее власти обеих стран недостаточно работали над этим.



Сербский президент также подчеркнул историческую и культурную близость народов двух стран: «Я сказал президенту Кавелашвили, (…) что здесь все любят Грузию, и что он сможет увидеть и почувствовать это сербское гостеприимство везде, куда бы он ни пошел».



В этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. В 2019 году они открыли свои почетные консульства в Белграде и Тбилиси. Между Грузией и Сербией подписано более десятка двусторонних соглашений, включая договор об избежании двойного налогообложения и соглашение об упрощении визового режима для держателей обычных паспортов.



Сегодня сербские власти считаются одним из ключевых политических партнеров правительства «Грузинской мечты». После приостановки контактов Брюсселем с официальными представителями Грузии в 2024 году взаимодействие Тбилиси и Белграда заметно активизировалось.



Экономические связи между странами пока остаются ограниченными. По данным ООН, экспорт Грузии в Сербию в 2024 году составил около $2,3 млн, импорт – $14,4 млн. Основные экспортные позиции Сербии – табак, шины, бочки, промышленые машины, тогда как Грузия экспортирует в основном руды, вино, воду и фрукты.



