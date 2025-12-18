Мэрия Батуми опровергает сообщение о том, что в новом году не предусмотрено строительство новых детсадов

Мэрия Батуми прокомментировала информацию батумских СМИ о том, что в бюджете города на будущий год не предусмотрены траты на строительство новых детских садов.



Мэрия города опровергла данное сообщение и отметила:



"В одном из средств массовой информации была распространена информация о том, что в 2026 году в Батуми не планируется строительство ни одного детского сада.



Сообщаем, что на данном этапе проводится процесс изучения и отбора локаций в соответствии с потребностями районов города. После завершения отбора, в ходе корректировки бюджета на 2026 год будут предусмотрены соответствующие финансовые средства.



Кроме того, в 2026 году начнется строительство нового детского сада на проспекте Фридона Халваши, в так называемом «Городе мечты», где будет возведено двухэтажное здание, соответствующее современным стандартам и рассчитанное на 300 детей.



Также продолжается строительство двух новых детских садов на улице Нико Мускелишвили и в переулке Иване Месхи, которое будет завершено в 2026 году. В совокупности данные детские сады рассчитаны на 240 воспитанников.



В 2026 году также будет завершена реабилитация шести детских садов, в результате чего 1 440 детей смогут быть вовлечены в воспитательно-образовательный процесс.



Исходя из всего вышеизложенного, распространенная отдельным СМИ информация носит целенаправленный характер и служит дискредитации мэрии Батуми и мэра города"- утверждает мэрия Батуми.





