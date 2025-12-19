Хвича Кварацхелия в пятерке претендентов на престижную награду Globe Soccer Awards

Нападающий сборной Грузии и «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия продолжает бороться за престижную награду Globe Soccer Awards. 24-летний грузинский футболист вошел в пятерку лучших нападающих года, победитель которой будет объявлен позже.



Премия Globe Soccer Awards присуждается выдающимся игрокам, тренерам, официальным лицам и организациям мирового футбола с 2010 года. Примечательно, что Кварацхелия был в числе финалистов в двух номинациях – лучший игрок года (15 претендентов) и лучший нападающий года (8 претендентов), в итоге он был назван в финальной пятерке в номинации «Лучший нападающий».



Вместе с Хвичей в «Большой финал» за звание лучшего нападающего 2025 года вышли: Усман Дембеле (ПСЖ), Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), Рафинья и Ламин Ямал (оба из «Барселоны»). Что касается номинации на лучшего игрока года, то пятью номинантами являются Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Рафинья, Витина (ПСЖ) и Ламин Ямал.



16-я церемония вручения премии Globe Soccer Awards состоится 28 декабря в Объединенных Арабских Эмиратах, в роскошном отеле Atlantis The Royal в Дубае.





