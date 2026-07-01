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Евросоюз отменяет тарифы на импорт промышленной продукции из США
01.07.2026 11:06
Сегодня ЕС отменяет пошлины на импорт американской промышленной продукции, написала в соцсети президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По его словам, это хорошая новость для трансатлантической торговли.
«Больше прогнозируемости. Больше выбора. Лучшие цены для бизнесов и потребителей ЕС. Это обязательство, которое выполнено в рамках совместного заявления Евросоюза и США, и напоминание о том, что трансатлантические отношения остаются самыми ценными в мире. Давайте продолжим развитие, опираясь на них», - написала президент Европейской комиссии.