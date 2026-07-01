Евросоюз отменяет тарифы на импорт промышленной продукции из США

01.07.2026 11:06





Сегодня ЕС отменяет пошлины на импорт американской промышленной продукции, написала в соцсети президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



По его словам, это хорошая новость для трансатлантической торговли.



«Больше прогнозируемости. Больше выбора. Лучшие цены для бизнесов и потребителей ЕС. Это обязательство, которое выполнено в рамках совместного заявления Евросоюза и США, и напоминание о том, что трансатлантические отношения остаются самыми ценными в мире. Давайте продолжим развитие, опираясь на них», - написала президент Европейской комиссии.





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