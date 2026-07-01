Чхаидзе: Клиника не будет участвовать в процессе лечения лидера «Дроа» Элене Хоштария и лишь выделит инфраструктуру

01.07.2026 12:30





.По заявлению клинического директора «Вивамеда» Зураба Чхаидзе, клиника не будет участвовать в процессе лечения лидера «Дроа» Элене Хоштария и лишь выделит инфраструктуру.



По его словам, необходимые пациентке исследования будут проведены в клинике.



« «Вивамед» предоставляет инфраструктуру, если будет необходимость в исследованиях, они будут выполнены в условиях клиники. У нее будет свой лечащий врач. Подключатся те консультанты, которых лечащий врач сочтет необходимым привлечь. Наш врачебный персонал не участвует в процессе лечения. Неизвестно, когда ее переведут в клинику. Все вопросы, которые существуют, следует адресовать ее лечащему врачу», -заявил Чхаидзе.



Для справки, 29 июня генеральный директор Специальной пенитенциарной службы Георгий Патаридзе заявил, что пенитенциарная служба дала согласие на перевод основателя партии «Дроа» Элене Хоштария в клинику гражданского сектора. Соответствующее решение Георгий Патаридзе принял после встречи с врачами оппозиционного политика - Макой Иоселиани и Ани Кавтарадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





