С 1 июля в Грузии вступил в силу запрет на разведение собак-метисов и беспородных кошек

01.07.2026 13:51





С 1 июля в Грузии вступил в силу запрет на разведение собак-метисов и беспородных кошек, а для разведения породистых животных нужно получать специальное разрешение.



Разрешение на разведение будет выдаваться на два года, с возможным продлением на один год.



После истечения этого срока животное будет подлежать обязательной стерилизации или кастрации.



Исключение - выставочные собаки и кошки, их нужно будет регистрировать в специальной базе. Если в течение двух лет после регистрации владелец не предоставит сертификат об участии в выставке, животное должно быть стерилизовано.



В законе прописан четкий возраст для разведения кошек и собак. В частности, сводить самок собак можно с 17 месяцев, кобелей – с 12 месяцев, а кошек – с 12 месяцев. Разведение после 9 лет для собак, 7 лет для кошек и 9 лет для котов запрещено.



Сводить животных для разведения запрещено более одного раза в год.



Владелец животного обязан регистрировать помет.

Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари.



По решению правительства, на три года, с 1 июля вводится мораторий на разведение пород собак потенциально высокого риска:

- американский питбультерьер;

- фила бразилейро;

- стаффордширский терьер;

- аргентинский дог;

- тоса-ину;

- кане-корсо;

- стаффордширский бультерьер.



Также правительство ввело временный запрет на разведение пород, чья популяция в Грузии чрезмерно велика:

- хаски;

- маламут;

- лайка.



Одновременно с 1 июля вступили в силу дополнительные ограничения в Тбилиси, утвержденные городским советом - Сакребуло.

- без статуса питомника или приюта запрещается содержать более 5 собак и кошек (за исключением потомства до 6 месяцев) на одной территории, участке или квартире;

- владельцем животного можно официально регистрироваться после 16 лет;

- для регистрации в качестве владельца собаки, представляющей потенциальный риск, необходимо предоставить справку о психическом здоровье;

- нарушение правил бережного обращения и владения - штраф 500 лари;

- провоз домашнего животного в общественном транспорте без поводка или ошейника, а в случае кошки или маленькой собаки — без поводка или ошейника, или вне переноски — 150 лари.



Источник: Новости - Грузия

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