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С 1 июля в Грузии вступил в силу запрет на разведение собак-метисов и беспородных кошек
01.07.2026 13:51
С 1 июля в Грузии вступил в силу запрет на разведение собак-метисов и беспородных кошек, а для разведения породистых животных нужно получать специальное разрешение.
Разрешение на разведение будет выдаваться на два года, с возможным продлением на один год.
После истечения этого срока животное будет подлежать обязательной стерилизации или кастрации.
Исключение - выставочные собаки и кошки, их нужно будет регистрировать в специальной базе. Если в течение двух лет после регистрации владелец не предоставит сертификат об участии в выставке, животное должно быть стерилизовано.
В законе прописан четкий возраст для разведения кошек и собак. В частности, сводить самок собак можно с 17 месяцев, кобелей – с 12 месяцев, а кошек – с 12 месяцев. Разведение после 9 лет для собак, 7 лет для кошек и 9 лет для котов запрещено.
Сводить животных для разведения запрещено более одного раза в год.
Владелец животного обязан регистрировать помет.
Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари.
По решению правительства, на три года, с 1 июля вводится мораторий на разведение пород собак потенциально высокого риска:
- американский питбультерьер;
- фила бразилейро;
- стаффордширский терьер;
- аргентинский дог;
- тоса-ину;
- кане-корсо;
- стаффордширский бультерьер.
Также правительство ввело временный запрет на разведение пород, чья популяция в Грузии чрезмерно велика:
- хаски;
- маламут;
- лайка.
Одновременно с 1 июля вступили в силу дополнительные ограничения в Тбилиси, утвержденные городским советом - Сакребуло.
- без статуса питомника или приюта запрещается содержать более 5 собак и кошек (за исключением потомства до 6 месяцев) на одной территории, участке или квартире;
- владельцем животного можно официально регистрироваться после 16 лет;
- для регистрации в качестве владельца собаки, представляющей потенциальный риск, необходимо предоставить справку о психическом здоровье;
- нарушение правил бережного обращения и владения - штраф 500 лари;
- провоз домашнего животного в общественном транспорте без поводка или ошейника, а в случае кошки или маленькой собаки — без поводка или ошейника, или вне переноски — 150 лари.
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