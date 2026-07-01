Мдинарадзе: В 2026 году Служба аудита планирует провести проверку около ста учреждений и организаций

01.07.2026 14:52





Компетентные государственные органы будут осуществлять мониторинг не только дел, относящихся к прошлым периодам, но и проводить контроль в режиме реального времени. В Государственной службе аудита Грузии уже внедрена практика мониторинга государственных тендеров и закупок в режиме реального времени. Об этом на брифинге заявил вице-премьер Грузии, государственный министр по вопросам координации деятельности правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе.



По его словам, в 2026 году Государственная служба аудита планирует провести проверки около ста государственных учреждений и организаций на центральном, автономном и местном уровнях.



«Сегодня на брифинге я также хотел бы затронуть несколько очень важных вопросов, которые оказывают существенное влияние на грузинское государство и общество. Прежде всего — это антикоррупционные меры. Компетентные органы будут осуществлять мониторинг не только тех дел, которые уже относятся к прошлому, но и проводить контроль в режиме реального времени. Так, в Государственной аудиторской службе уже внедрена практика мониторинга тендеров и государственных закупок в режиме реального времени.



В 2026 году Аудиторская служба планирует проверить около ста ведомств и организаций на центральном, автономном и местном уровнях. Благодаря своим рекомендациям и выявлению нарушений служба уже смогла обеспечить экономию и возврат в государственный бюджет десятков миллионов лари. Только за последние несколько месяцев сумма материалов, направленных Службой аудита в прокуратуру, составила 50 миллионов лари», — заявил Мамука Мдинарадзе.





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