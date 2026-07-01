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Управление по борьбе с языком ненависти выявило за месяц 170 предполагаемых фактов правонарушений


01.07.2026   15:50


В течение одного месяца с момента создания управление по борьбе с языком ненависти Департамента защиты прав человека Министерства внутренних дел выявило 170 предполагаемых фактов правонарушений. Как сообщили Интерпрессньюс в МВД, по выявленным фактам общим судам представлено 150 дел.

«С 1 июня по 1 июля 2026 года управление по борьбе с языком ненависти выявило 170 предполагаемых фактов правонарушений, из них 150 дел уже переданы общим судам.

Из 150 дел, представленных общим судам, итоговые решения судами уже приняты по 33 делам, из которых в 31 случае в качестве наказания был назначен штраф, а в 2 случаях – устное замечание», – сообщили Интерпрессньюс в МВД.


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