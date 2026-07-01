Запрет на подачу напитков в пластиковых бутылках в заведениях общественного питания отложен до февраля 2031 года

01.07.2026 16:58





Срок вступления в силу запрета на подачу напитков потребителям в пластиковых бутылках в объектах общественного питания перенесён на четыре года. Об этом сообщает Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.



По информации ведомства, новой датой вступления запрета в силу определено 1 февраля 2031 года.



«В постановление правительства Грузии №106 от 12 марта 2026 года «О запрете производства, импорта и размещения на рынке отдельных видов продукции из пластика, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами» внесены изменения.



Согласно внесённым поправкам, срок вступления в силу запрета на подачу напитков потребителям в пластиковых бутылках в объектах общественного питания перенесён на четыре года. Новая дата вступления запрета в силу — 1 февраля 2031 года.



В соответствии с постановлением №106 от 12 марта 2026 года данное ограничение должно было вступить в силу 1 июля 2026 года. Решение об отсрочке было принято по итогам дополнительных консультаций с представителями частного сектора, бизнес-ассоциациями и другими заинтересованными сторонами», — говорится в сообщении Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.







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